L'Unione Europea vara il Green Deal, il piano di investimenti per l'economia 'verde'. Il programma della Commissione Europea "mobiliterà almeno mille miliardi" di euro "di investimenti sostenibili nel prossimo decennio", ha assicurato il vicepresidente esecutivo della Commissione Valdis Dombrovskis, intervenendo nella sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.

"Il bilancio Ue - ha continuato Dombrovskis - aggiungerà fino a circa la metà della cifra e utilizzerà anche la leva finanziaria (investimenti privati favoriti da investimenti o garanzie pubbliche, che mitigano il rischio, ndr)". "Attraverso Invest Eu - ha proseguito - mobiliteremo circa 279 mld di fondi pubblici e privati per gli investimenti favorevoli al clima e all'ambiente. In questo modo, il bilancio Ue verde farà da esempio. Il cofinanziamento nazionale per i progetti verdi conterà per altri 114 mld".

"Il Just Transition Mechanism - ha detto ancora Dombrovskis - mira a raggiungere i 100 mld nel prossimo bilancio pluriennale dell'Ue. Oltre al bilancio Ue, attingeremo anche ai fondi per l'innovazione e la modernizzazione dello schema di trading delle emissioni". [...]

Su 7,5 mld di euro di risorse fresche totali nell'ambito del Just Transition Fund annunciato oggi, all'Italia dovrebbe spettare un contributo nell'ordine delle "centinaia di milioni", ha precisato il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a Strasburgo, spiegando che il Just Transition Mechanism, nell'ambito del quale sarà inquadrato il Just Transition Fund, "certamente" potrà riguardare anche l'ex Ilva di Taranto.

In un tweet, il premier italiano Giuseppe Conte ha affermato che il Green Deal e il Just Transition Mechanism "sono un importante passo avanti verso un’Europa verde e una transizione industriale socialmente giusta. Bene gli obiettivi di Von Der Leyen. L’Italia coglierà questa storica opportunità di crescita e lavoro, soprattutto per i giovani".

