Coop è al fianco di chi opera in prima linea e alle persone più vulnerabili costrette a casa dall’emergenza. Sono questi i principali destinatari del Protocollo d’Intesa sottoscritto da Ancc-Coop (l’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori), ANCI e il Dipartimento della Protezione Civile. I punti vendita Coop disponibili per questa attività sono circa 1.000 in altrettanti Comuni italiani. «In Lombardia, si moltiplicano di giorno in giorno i centralini attivati dai Comuni o dalle associazioni partner della nostra Cooperativa in tutti i territori che gravitano attorno ai nostri supermercati e ipermercati, grazie anche alla capillare rete di contatti dei soci volontari Coop - sottolinea Alfredo De Bellis (nella foto) vice presidente Coop Lombardia -. Le reti solidali lombarde collaborano con Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Auser e tante altre associazioni locali. In più la nostra Cooperativa sta potenziando in tutti i territori e in particolare nell’area metropolitana milanese la rete di prossimità di Due Mani in Più, grazie alla collaborazione con il Consorzio Farsi Prossimo».

La macchina della solidarietà di Coop si muove anche a fianco del personale sanitario che opera in prima linea. Coop mette a disposizione della Protezione Civile il know how commerciale della sua filiale di Hong Kong, e per questa via dona agli ospedali un primo ingente quantitativo di dispositivi medici. Il valore di questa operazione consiste nell’aver individuato una fonte di approvvigionamento di materiali difficili da reperire in maniera continuativa e da far arrivare nel nostro Paese. Ciò è possibile grazie al fatto che Coop è l’unica catena nazionale ad avere una sua società di acquisti (Coop Far East) a Hong Kong con oltre 30 colleghi.

Coop ha inoltre attivato, a partire dallo scorso 17 marzo, un’offerta di solidarietà digitale pari a 100 GigaByte di traffico dati gratuito, valido per 30 giorni su tutto il territorio nazionale, a beneficio degli oltre 1,5 milioni di utenti CoopVoce. Ma sono tante le iniziative che ogni singolo punto vendita attiva con il territorio.

Alla Croce Rossa milanese sono stati consegnati decine di migliaia di sacchetti ortofrutta e sacchetti per il pane, utili per il confezionamento delle spese agli anziani e alle famiglie bisognose. Tra le diverse misure adottate a tutela dei collaboratori e della clientela, Coop ha provveduto ad installare 1100 schermi in plexiglass in tutti i negozi Coop Lombardia e Coop Vicinato Lombardia.

Leggi tutte le notizie su "Milano"

Edizione digitale